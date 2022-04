Firmino marca duas vezes, Liverpool empata e elimina o Benfica na Champions

O Liverpool recebeu nesta quarta-feira (13), em Anfield, o Benfica e empatou em 3 a 3 utilizando os reservas. Com o resultado, os ingleses garantiram a classificação às semifinais da Liga dos Campeões por conta do placar agregado de 6 a 4. Os gols do Liverpool foram marcados pelo zagueiro Konaté e pelo atacante brasileiro Roberto Firmino, que fez dois. Gonçalo Ramos e Yaremchuk fizeram os gols do Benfica.

O Liverpool venceu o jogo de ida por 3 a 1 e, com o resultado no agregado, os ingleses estão classificados às semifinais da Liga dos Campeões e vão enfrentar o surpreendente Villarreal, que eliminou nesta terça-feira (12) o Bayern de Munique, pelas quartas de final, e derrotou a Juventus nas oitavas.

A partida começou movimentada. O Liverpool não ficou acomodado com a boa vantagem e, como o esperado, o Benfica, mesmo fora de casa, foi ao ataque e deu espaço para o Liverpool explorar.

Os ingleses, com o controle total da bola, impediram que o Benfica crescesse no jogo e incomodasse, mantendo o jogo em um ritmo morno e agradável ao Liverpool. Aos 20 minutos, Konaté subiu mais que a defesa do Benfica e fez um belo gol de cabeça para o Liverpool.

O Benfica só incomodou com ataques esporádicos e não teve volume de jogo, apostando em Darwin Núñez. Após uma disputa na intermediária defensiva do Liverpool, a bola sobrou limpa para Gonçalo Ramos, que finalizou bem e empatou o jogo aos 32 minutos.

O atacante Darwin Núñez, do Benfica, ficou muito isolado no ataque, mas foi o responsável por criar as principais chances de gol do time português, principalmente usando a velocidade. Ainda no primeiro tempo, o uruguaio saiu cara a cara com Alisson e foi muito frio na finalização encobrindo o goleiro brasileiro, mas o VAR viu impedimento no lance e anulou o gol.

Aos nove minutos do segundo tempo, o goleiro Vlachodimos se complicou em lance fácil e soltou a bola. Vertonghen, tentando tirar, mandou a bola no peito de Diogo Jota, que cruzou e encontrou Firmino livre para ampliar a vantagem inglesa.

Firmino, inspirado, marcou, de voleio, seu segundo gol na noite, aos 19 minutos, depois de boa cobrança de falta de Tsimikas. Aos poucos o Liverpool colocou alguns titulares em campo, diminuiu o ritmo e controlou ainda mais o jogo. Os titulares não entraram bem e o Benfica, aos poucos, foi se empolgando e acelerando o jogo. Aos 27, Yaremchuk aproveita boa enfiada e bola nas costas da zaga do Liverpool, driblou Alisson e diminui a desvantagem portuguesa para 3 a 2.

O Liverpool, ao contrário do esperado, sofreu no final do jogo, principalmente com lançamentos longos explorando as costas da defesa. Aos 37 minutos Darwin Núñez, no limite da linha de impedimento, apareceu bem na cara de Alisson e fez o gol de empate dos portugueses. O Benfica tentou até o final, mas o déficit era muito grande e o Liverpool soube dosar o risco sofrido.