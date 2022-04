Grêmio deve repetir time em partida contra a Chapecoense pela Série B

O Grêmio vai em busca da primeira vitória na Série B, nesta sexta-feira (15), às 19h, na Arena, contra a Chapecoense. Depois do empate frustrante com a Ponte Preta na abertura da segunda divisão, o técnico Roger Machado parece ter gostado do que viu e irá repetir a escalação.

Mesmo com Edílson liberado, Rodrigues segue na lateral-direita. Já no ataque, Diego Souza ainda não deve ser liberado e continua tratando uma lesão muscular. Com isso, o Tricolor deve ir a campo com Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Ferreira; Elias.