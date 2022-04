Porto Alegre será sede do campeonato nacional de Hipismo

Porto Alegre entra no circuito nacional do hipismo, sediando o Concurso de Saltos Nacional Porto Alegre, nos dias 21 a 24 de abril na Sociedade Hípica Porto Alegrense. Cavaleiros e amazonas do Brasil e da Argentina vão disputar 22 provas, divididas nos quatro dias do evento nas pistas de areia e grama. O concurso de saltos quatro estrelas é uma seletiva para a formação da equipe brasileira para os jogos Sul-Americanos deste ano que será realizado em Assunção, no Paraguai, em outubro.

Promovido pela Federação Gaúcha de Esportes Equestres (FGEE) com a chancela da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), o CSN****Porto Alegre vai receber, pela primeira vez, o Xtreme Teams Challenge (XTC), evento da Longines, idealizado pelo cavaleiro Doda Miranda no Brasil.

Esta será a segunda seletiva do XTC, um novo circuito que coloca lado a lado grandes estrelas do hipismo nacional com jovens promessas e amadores. Também durante a competição, serão realizadas várias provas dos circuitos nacional como as etapas de cavalos novos, amadores e Sênior Top.

A presidente da FGEE, Karina Johannpeter, revela que a etapa gaúcha está preparando uma homenagem aos 250 anos de Porto alegre. O vencedor do concurso, vai receber, além do Grande Prêmio White Martins, o troféu Porto Alegre 250 anos. “Será uma homenagem do hipismo a cidade que estará sediando tantos eventos num só lugar em quatro dias”, explica. Karina destaca ainda a importância da participação de jovens talentos brasileiros que terão a oportunidade de competir num concurso tradicional como o CSN****Porto Alegre.

A seletiva para os Jogos Sul-Americanos de 2022, acontece no domingo (24), às 14h30min, com os saltos a 1.55m na pista de grama, com desenhos de percurso do argentino Ivan Tagle. Na pista de areia, o percurso será desenhado pelo brasileiro Jorge Luiz Lora.

Estarão em Porto Alegre grandes nomes do hipismo nacional, como o cavaleiro olímpico e três vezes vencedor do GP Cidade de Porto Alegre, José Roberto Reynoso Fernandez, os atletas Cesar Almeida, medalhista de ouro do Pan-americano por equipe, Vitor Alves Teixeira, cavaleiro olímpico, nove vezes campeão brasileiro de Sênior Top e os cavaleiros da família argentina Albarracin.

A entrada para o CSN****Porto Alegre é franca e são esperadas cerca de 20 mil pessoas durante os quatro dias de evento O Concurso oferecerá mais de R$ 400 mil em prêmios, além de contar pontos no ranking da CBH e seletivas para os Jogos Sul-Americanos (Odesur).