Inter x Guaireña-PAR: Onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter recebe nesta quinta-feira (14) o Guaireña, do Paraguai, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2022. O confronto está marcado para as 21h30min, no horário de Brasília. É a primeira vez na história que os dois clubes se enfrentam.

A partida diante dos paraguaios pode ser decisiva para o futuro do técnico Alexander Medina. Após os tropeços nas estreias da Sul-Americana – empate de 2 a 2 contra o 9 de Octubre-EQU – e Campeonato Brasileiro, derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG, um novo resultado diferente da vitória, desta vez diante do torcedor colorado, pode significar uma demissão do treinador uruguaio.

O Colorado segue em busca do bicampeonato da Sul-Americana, competição já conquistada pelo clube em 2008. O Inter está no grupo E, junto de Independiente Medellín-COL, 9 de Octubre-EQU e o rival desta quinta-feira Guaireña-PAR. Com uma rodada disputada, os quatro times estão empatados com 1 ponto somado – apenas o líder do grupo se classifica para as oitavas de final.

Se por um lado o Inter chega pressionado e precisando do resultado positivo, ao menos terá um adversário também em má fase. O Guaireña disputa o Campeonato Paraguaio, onde está na 9ª colocação com 9 pontos. Vale lembrar que a competição do país é composta por apenas 12 clubes.

Onde assistir

O torcedor colorado que pretende assistir ao jogo terá que sintonizar na Conmebol TV, canal fechado que pode ser encontrado em planos de TV por assinatura. A Conmebol TV é a única detentora dos direitos de transmissão da competição internacional.

Prováveis Escalações

Inter

Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Liziero; Gabriel e Edenilson; Maurício, Taison e Carlos de Pena; Alexandre Alemão.

Guaireña-PAR

Varela; Giménez, Paniagua, Jordán Santacruz e Joel Jiménez; Rosalino Ramón Acosta, Aguilar e Pablo Ayala; Rivero, Otazú Vera e Murillo Gamboa.

Arbitragem

O árbitro da partida será Gery Vargas, da Bolívia.