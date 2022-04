Reforço para a Série B, Elkeson finalmente é oficializado pelo Tricolor

Após mais de uma semana treinando no CT Luiz Carvalho, o atacante Elkeson foi anunciado oficialmente como novo reforço do Grêmio para a Série B. Em fase de pré-temporada, o jogador naturalizado chinês fica até novembro. A apresentação oficial ocorre nesta quarta (13), mas ele só deve jogar em maio.

Elkeson chega com o objetivo de devolver o Tricolor à Série A. Aos 32 anos, o atacante entra nas cotas de estrangeiros do clube, já que precisou renunciar a cidadania brasileira para defender à seleção da China, onde estreou em 2019. Depois de 10 anos no futebol chinês, Elkeson retorna ao Brasil.

O atleta está sem atuar desde novembro do ano passado, quando jogou os 90 minutos pela seleção nacional nas Eliminatórias da Copa do Catar, no empate em 1 a 1 com a Austrália. Revelado pelo Vitória, Elkeson ganhou visibilidade no Botafogo, quando foi vendido para o Guangzhou Evergrande e, na sequência, defendeu o Shanghai SIPG.

Dentro de campo, o técnico Roger Machado segue a preparação para a 2ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira, às 19h, o Tricolor recebe a Chapecoense. Na atividade desta terça-feira, o treinador deu indícios de que repetirá a equipe que empatou com a Ponte Preta na abertura do campeonato. Com isso, Edílson aguarda no banco, enquanto Rodrigues segue improvisado na lateral-direita.

Já no ataque, Elias Manoel deve ser mantido entre os titulares. Nesta terça, Diego Souza, intercalando o treino com bola e o de recuperação física, ficou na academia para realizar um trabalho específico.