Brasileirão: Diego Souza e Edílson devem estrear diante da Chape, na sexta-feira

O técnico Roger Machado iniciou a semana de preparação para o confronto com a Chapecoense, na próxima sexta-feira (15), na Arena, com boas notícias. Para o confronto válido pela 2ª rodada da Série B, o Grêmio deve contar com as estreias de Edílson e Diego Souza. O atacante está recuperado de um problema muscular, enquanto o lateral-direito, após cumprir uma suspensão recebida ainda quando defendia o Avaí, está à disposição. Ambos devem ser titulares contra os catarinenses.

A estreia na segunda divisão deixou um gostinho amargo de dois pontos desperdiçados diante de uma equipe frágil como a da Ponte Preta , ainda mais após o volante Lucas Silva ter perdido uma penalidade. A partida da próxima sexta-feira deve contar com bom público na casa gremista, já que vai ser feriado.

Quem também está perto de ficar à disposição de Roger é o lateral-esquerdo Nicolas. De boas atuações no Campeonato Gaúcho, ele sofreu uma lesão na panturrilha, mas já voltou a correr ao redor do gramado. Enquanto segue a fase final de recuperação, Diogo Barbosa permanece na titularidade.

Outro que também segue trabalhando forte para recuperar a parte física é o atacante Elkeson. Há cinco meses sem disputar uma partida oficial, o jogador de cidadania chinesa deve voltar a atuar em maio. Ele sequer foi apresentado oficialmente pelo Tricolor.

Roger ainda terá três trabalhos para encaminhar a equipe que irá enfrentar a Chape. A tendência é de que o esquema seja mantido, com as entradas de Edílson e Diego Souza. Com isso, o Grêmio terá Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Villasanti, Bitello, Campaz e Ferreira; Diego Souza.