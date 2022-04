Vasco anuncia contratação de Carlos Palacios, do Inter

Enquanto costura os detalhes para concretizar a venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) à 777 Partners, o Vasco tem sido ativo no mercado em busca de novos atletas para o elenco e anunciou nesta quarta-feira (6) a contratação do meia Carlos Palacios, do Inter. Ele assinou um contrato até abril de 2025 com o clube carioca.

Aos 21 anos, Palacios um nome que chega com certa expectativa no Gigante da Colina, pois já acumula passagens pela seleção chilena. Em seu país de origem, enquanto defendia o Unión Espanha, foi apelidado com "La Joya", após boas atuações no Campeonato Chileno de 2020.

No ano seguinte, foi contratado pelo Inter e não conseguiu se firmar. Após disputar 34 partidas durante o ano passado, o jovem chileno foi aproveitado apenas uma vez na atual temporada. A expectativa do Vasco é que a mudança de time seja boa para recuperar a confiança do jogador, do qual o clube carioca comprou 70% dos direitos federativos.