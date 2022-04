Carrasco em 2018, De Bruyne vê Brasil favorito e Bélgica correndo por fora na Copa

Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, o Brasil, apontado como um dos favoritos ao título, foi eliminado pela Bélgica, após derrota por 2 a 1. O meia Kevin De Bruyne, do Manchester City, autor de um dos gols belgas na ocasião, opinou que a seleção brasileira é uma das favoritas ao título no próximo Mundial, que será realizado no Catar, em dezembro.