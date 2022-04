CBF revoga teste de Covid-19 obrigatório para jogadores assintomáticos

A CBF anunciou nesta quarta-feira (6) que testes de Covid-19 não serão mais obrigatórios para atletas e membros de comissão técnica assintomáticos. Até então, os clubes precisavam apresentar resultados de testes RT-PCR e pesquisa de antígeno do vírus SARS-CoV-2 de seus profissionais antes de inscrevê-los na súmula das partidas coordenadas pela entidade.

A decisão faz parte da atualização do Guia Médico de Medidas Protetivas para o Futebol Brasileiro. No total, 13 pontos apresentados na versão anterior sofreram alterações, em movimento que acompanha o atual abrandamento de medidas restritivas do combate à pandemia no País.

Anteriormente, a CBF cobrava resultados negativos para liberar a participação. O clube mandante possuía a obrigação de realizar a testagem no dia anterior à partida, enquanto o visitante necessitava fazer os testes, preferencialmente, dois dias antes do jogo. Agora, profissionais sem sintomas não têm mais a necessidade de serem testados, mas os clubes estão livres para seguir com o procedimento. No caso daqueles que apresentarem sintomas respiratórios, foi definida a obrigatoriedade de notificação compulsória à Comissão Médica Especial da CBF, assim como a realização do teste diagnóstico.

Quem testar positivo será submetido a um período obrigatório de dez dias de isolamento, a partir da data de coleta. No sétimo dia, se obtido um teste negativo, a liberação pode ser adiantada, desde que o indivíduo não tenha mais nenhum sintoma e não esteja usando medicamentos.

Já a obrigatoriedade de apresentar o certificado de vacinação continua, e as doses de reforço devem seguir as regras do Programa Nacional de Imunizações. O uso de máscaras em viagens aéreas e terrestres também continua obrigatório. O Guia diz que "está desobrigado o uso nas demais situações, embora seja recomendada a sua utilização em ambientes fechados".