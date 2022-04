Grêmio lança campanha buscando mobilizar torcida durante a Série B

Enquanto o elenco gremista se prepara para fazer sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria tricolor trabalha no lançamento e na realização da campanha "Alentaço", que visa convocar a união da torcida e o engajamento durante a temporada do clube. A iniciativa foi lançada na manhã desta quarta-feira (6), na Arena, e já tem ações previstas para o jogo de estreia diante da Ponte Preta, neste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP.

A ideia é que um conjunto de ações sejam realizado em todas as 19 partidas disputadas na Arena pela Série B em 2022. Além de mobilizar o torcedor, o Grêmio busca criar uma atmosfera de positividade em torno do time ao longo de um ano que pode ser marcado pela reconstrução do clube e pela volta à Série A do Brasileirão, o grande objetivo do Tricolor na temporada.

Segundo o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, o clube vai buscar mais associados e se aproximar mais da torcida com a realização da campanha. "Estamos criando um projeto para enfrentar a Série B. Vai ser uma campanha de absoluta sintonia e de muita participação e integração, seja dentro de campo ou de forma externa. Estaremos completamente juntos", ressaltou.

Cada um dos 19 jogos na Arena terá um tema específico baseado em frases criadas pela própria torcida. Essas mensagens irão inspirar 19 artistas gráficos gremistas que criarão patchs específicos para cada uma das partidas em casa. Essas artes serão utilizadas pelos jogadores nas camisas oficiais de jogo.

Durante as partidas, as ações acontecerão em momentos pré e pós-jogo, com ativações em vídeo, postagens nas redes sociais do clube, pôsteres autografados pelos atletas e até mesmo uma linha de produtos especiais a serem comercializados pelas lojas do Grêmio. "Te sigo a toda parte", trecho extraído do canto "Cada vez te quero mais", da Geral do Grêmio, será a frase do próximo sábado, e também da primeira partida diante da torcida, no dia 15.

A campanha "Alentaço" também será voltada ao sócio do Grêmio, com a criação dos programas "Alento Tricolor" e "Cashback Tricolor". O primeiro é uma nova modalidade de contribuição mensal com preços mais acessíveis, dando direito a uma série de vantagens. Entre elas, a preferência na compra de ingressos. Já o segundo, reverterá cada ponto conquistado pelo clube em 1% de cashback sobre o valor da mensalidade de cada sócio, que poderá ser usado mensalmente nas lojas do Tricolor.