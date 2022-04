Grêmio confirma contratação do meia Gabriel Teixeira, ex-Fluminense

Às vésperas da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se do meia-atacante Gabriel Teixeira, que pertence ao Fluminense. O jogador de 21 anos vem por empréstimo, com vínculo até dezembro.

O acerto, já encaminhado desde a semana passada, foi um pedido do técnico Roger Machado, em alta no clube após a conquista regional, no sábado (2). O jogador, cria da base de Xerém, trabalhou com o treinador no Flu, onde surgiu para o futebol, no ano passado. Após boas apresentações no último Brasileirão, Gabriel enfrentou dificuldades com lesões - foram duas ao longo da temporada.

No Grêmio, ele terá nova chance sob o comando de Roger, que optou pelo atleta por conta das carências nas pontas. Acostumado a jogar pelo lado esquerdo do ataque, Gabriel será concorrente direto de Ferreira, titular da equipe nesta posição nos últimos meses.

Preocupada com as dificuldades enfrentadas pelo Grêmio em 2021, a direção vem investindo em reforços. Gabriel é o oitavo contratado para a Série B. Antes dele, chegaram o zagueiro Bruno Alves, os laterais Orejuela, Edilson, Rodrigo Ferreira e Nicolas, o meia Benítez e o atacante Janderson. Orejuela até já saiu do clube.

E o Grêmio deve anunciar mais um reforço antes da estreia. O atacante Elkeson, que passou os últimos nove anos no futebol da China, já está em Porto Alegre e assinará até o final do ano.

Rebaixado no último Brasileirão, o Grêmio fará sua estreia na segunda divisão no sábado, às 16h30min, contra a Ponte Preta, em Campinas.