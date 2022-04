Grêmio prepara pacote de despensas após conquista do Gauchão

Com a tranquilidade de quem conquistou o pentacampeonato gaúcho no sábado, a direção do Grêmio começa a dispensar alguns jogadores que não estão nos planos do técnico Roger Machado para a disputa da segunda divisão nacional. O primeiro nome foi o do atacante Churín. O argentino, inclusive, já foi apresentado no Atlético-GO e jogará a Série A.

Outros atletas que também não conquistaram seus espaços serão dispensados. Com isso, a ideia do departamento de futebol gremista é dar rodagem para algumas jovens promessas e visibilidade para outras. Os dispensados são o volante Victor Bobsin, os meias Pedro Lucas e Matheus Frizzo, e os atacantes Vini Paulista e Rildo. A saída destes atletas é tratada como uma aposta para um retorno mais promissor do que um "abrir mão".

Já o meia Jean Pyerre, após o desacerto com o Girensunspor, da Turquia, em função do problema de saúde, deve defender o Avaí, pelo Brasileirão. Oclube catarinense deve arcar com metade do valor mensal, cerca de R$ 300 mil.

Enquanto isso, dois novos reforços serão anunciados nesta semana para a Série B. O mais badalado é o atacante Elkson, que abriu mão da cidadania brasileira para defender à seleção da China. Sem atuar desde dezembro, quando terminou seu vínculo, o jogador precisará de um tempo maior para o recondicionamento físico.

A outra chegada é do também atacante Gabriel Teixeira. Revelado por Roger, no Fluminense, ele perdeu espaço nos últimos dois anos e vem para o Tricolor para respirar novos ares. Ambos chegam por empréstimo até o final da temporada.