Inter encaminha acerto com Alan Patrick e aguarda aval do Shakhtar Donetsk

O Inter encaminhou acordo para contratação de Alan Patrick. A chegada do jogador ao clube colorado, no entanto, depende da liberação do Shakhtar Donetsk (UCR), que deve ser superada nos próximos dias.

Segundo apurou o UOL Esporte, a negociação avançou bastante no domingo (3) e está em estágio de conclusão. Resta um aval do Shakhtar Donetsk sobre o modelo de negócio.

Inicialmente, trata-se de um empréstimo com opção de compra. No entanto, ainda é possível mudar o termo para obrigação de compra diluída no período de contrato inicial.

Alan Patrick está no Brasil e também foi alvo do Santos. O jogador, de 30 anos, pode atuar em várias funções do meio-campo vermelho e é muito elogiado nos bastidores.

Na atual temporada foram quatro gols e seis assistências em 20 jogos. Na anterior ele deu nove assistências e marcou cinco gols em 32 partidas.

A chegada se dá em razão do conflito entre Ucrânia e Rússia que parou as atividades esportivas no país. Alan Patrick tem, no currículo, passagens por Flamengo, Palmeiras, Santos e pelo Inter, que defendeu entre 2013 e 2014.