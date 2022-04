Fluminense empata com Flamengo e é campeão do Campeonato Carioca

Desde 2012, o Fluminense não conquistava o Campeonato Carioca. Neste sábado (2), a equipe conseguiu deixar o jejum para trás. No Maracanã, o time empatou com o Flamengo, por 1 a 1, e ganhou o caneco de 2022.

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, o clube tricolor chegou a sair atrás no placar, mas foi buscar o empate e suportou a pressão do rubro-negro para ser campeão. Na última vez que havia levantado a taça do estadual, também venceria o Campeonato Brasileiro, meses depois, em uma das temporadas mais vitoriosas da história do clube.

Curiosamente, Abel Braga também comandava o tricolor carioca naquele ano, em que o time contava com nomes como Deco, Thiago Neves, Wellington Nem e Fred. Desta vez, embora tenha construído uma boa vantagem no jogo de ida, o Fluminense voltou a deixar a sua torcida apreensiva, quando o Flamengo abriu o placar, com Gabigol, aos 29 minutos do primeiro tempo.

Antes do intervalo, porém, Germán Cano, que havia feito os dois gols no confronto de ida, balançou a rede novamente e deixou tudo igual. Na etapa final, o artilheiro teve a chance de fazer seu quarto gol na decisão, mas desperdiçou um pênalti, aos 17 minutos. Para alívio dele, o erro não comprometeu a conquista tricolor.

Antes do fim da partida, houve uma confusão em campo e dois jogadores acabaram expulsos. Fred, do Fluminense, e Bruno Henrique, do Flamengo. Torcedores do time rubro-negro também atiraram copos de plástico na direção do atacante rival.