Com dois gols de Hulk, Atlético-MG faz 3 a 1 no Cruzeiro e é tri pelo Mineiro

O Atlético-MG confirmou todo o seu favoritismo e conquistou o Campeonato Mineiro pelo terceiro ano consecutivo para mais de 52 mil presentes no Mineirão. O Galo bateu o Cruzeiro, na tarde de sábado (2), por 3 a 1, e chegou ao 47º título do Estadual em toda a sua história. Os gols da decisão foram marcados por Hulk, duas vezes, que terminou a competição como o artilheiro com dez gols, e Nacho Fernandéz. Edu descontou para o Cruzeiro no fim do jogo.

Com o fim do Estadual, Atlético e Cruzeiro têm objetivos muito distintos na temporada. Caberá ao Galo sustentar o favoritismo em todas as grandes competições que disputará, sendo que a equipe estreia no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil ainda neste mês. Vai começar a maratona, e o primeiro compromisso pós-final é na quarta-feira (6), diante do Tolima, na Colômbia, pela fase de grupos do torneio continental.

O Cruzeiro, por outro lado, tentará pelo terceiro ano seguido o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O time de Pezzolano estreia na competição na próxima sexta-feira (8), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Além disso, a Raposa segue na Copa do Brasil, em que já avançou duas fases, e enfrenta o Paysandu neste mês.