Palmeiras vence o Paulista e chega ao 24º título do campeonato

O Palmeiras venceu o São Paulo na final do Campeonato Paulista neste domingo (3) e conquistou seu 24º título com um placar de 4 a 0, virada no placar agregado, que ficou por 5 a 3.

O time alviverde conseguiu reverter em casa a vantagem de dois gols do São Paulo, que marcou 3 a 1 na partida de ida, disputada na quarta-feira (30) no Morumbi, feito histórico em uma final do Paulista, só realizado pelo Santos, em 2007.

A vitória impediu um bicampeonato tricolor e aproximou o Palmeiras do rival Corinthians (30 títulos) no ranking de campeões do Paulista - mas, com 24 canecos estaduais, ainda precisa de seis campeonatos para empatar.

São Paulo e Santos acumulam 22 títulos cada um.