Na festa do penta, Grêmio provoca o rival Inter: 'Nesta terra o patrão é azul'

pentacampeonato gaúcho foi muito comemorado na Arena do Grêmio, neste sábado à tarde, após a vitória de 2 a 1 sobre o Ypiranga de Erechim. Na comemoração do título, a maior rivalidade do Estado não passou despercebida. Numa camisa, exibida por todos em campo, após a confirmação do título, estava a seguinte inscrição para provocar os colorados: "Nesta terra o patrão é azul".

Nas declarações dos jogadores campeões também esta rivalidade não passou em branco. Para o capitão Geromel, único jogador presente neste cinco títulos seguidos, "é um orgulho enorme, principalmente, por ver a arena cheia depois de dois anos de pandemia. E tem um sabor especial porque meus filhos e minha esposa estão nas arquibancadas. Nada melhor do que começar o ano com um título e agora é pensar na Série B do brasileiro".

Artilheiro do time com cinco gols, Diego Souza ficou apenas no banco de reservas, mas no final comemorou muito o seu quarto título gaúcho, o terceiro seguido. Ele até fez uma gozação com o rival Inter.

"A rivalidade está até acabando...porque é uma sequência incrível," disse Diego, que viveu momentos de incerteza ano passado após a queda do Grêmio para a Série B do Brasileiro. A saída dele do clube chegou a ser anunciada, mas a direção voltou atrás. O atacante desconversou.

"Quando eu boto esta camisa já vem a imagem de troféu. Não tem como não vestir esta camisa e lembrar em título", disse o atacante de 36 anos.

O jovem Elias, que foi titular no ataque, falou em nome dos novatos do Tricolor. "É fruto do nosso trabalho. O título gaúcho é muito importante aqui no Rio Grande do Sul. O Grêmio mantém a tradição de revelar jogadores e nós damos o máximo em campo".

O zagueiro Bruno Alves, emprestado pelo São Paulo, abriu o caminho da vitória com um gol de cabeça no primeiro tempo. Mas ele destacou o empenho de todos dentro de campo. "Foi um jogo complicado, mas acho que soubemos sofrer e merecemos este título", afirmou o zagueiro, que marcou o seu primeiro gol na competição, justamente, na decisão.

O troféu de campeão, em homenagem aos 250 anos de fundação de Porto Alegre, foi levantado por Geromel e muito festejado na Arena do Grêmio, com mais de 43 mil torcedores presentes no estádio.