Em jogo de três pênaltis, Real vence Celta e aumenta vantagem no Espanhol

O Real Madrid visitou o Celta de Vigo, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, e venceu por 2 a 1, neste sábado (2). O ponto curioso da partida é que o líder do torneio teve três pênaltis a seu favor, sendo dois deles convertidos por Benzema e o outro desperdiçado pelo atacante francês.

Com isso, o time comando por Ancelotti aumenta para 12 a vantagem sobre o vice-líder Sevilla, que joga neste domingo (03) contra o Barcelona, terceiro colocado da competição nacional.

O foco agora do Real é na partida de meio de semana, dia 06, quando enfrentam o Chelsea. A partida é válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Os primeiros quinze minutos de jogo tiveram o Celta como protagonista das ações ofensivas. O goleiro belga, Courtois teve que fazer uma difícil defesa após chute de Brais Méndez, aos 13 minutos, para impedir o gol dos donos casa.

O Madrid abriu o placar aos 18 minutos, em pênalti sofrido pelo brasileiro Éder Militão. Na cobrança, o francês Benzema mostrou muita tranquilidade para bater de chapa e deslocar o goleiro Dituro.

O brasileiro Thiago Galhardo empatou a partida na reta final do primeiro tempo, porém o árbitro anulou o gol após consulta no VAR. Isso porque o atacante Aspas estava impedido e participou ativamente do lance.

Os visitantes tiveram chance de voltar à frente no marcado após o árbitro marcar pênalti em cima do brasileiro Rodrygo. Porém, Benzema, que converteu no primeiro gol do Real, bateu mal e viu o goleiro do Celta defender.

Poucos minutos depois de Benzema perder o pênalti, o árbitro assinalou mais uma falta dentro da área do Celta, desta vez em cima de Mendy. O atacante francês novamente foi para a cobrança e, desta vez, bateu forte no canto, sem chances para o arqueiro rival.