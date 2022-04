Grêmio x Ypiranga: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio e Ypiranga Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida Com pelo menos 45 mil torcedores na Arena,decidem neste sábado (2), às 16h30min, o campeão gaúcho de 2022. Enquanto o Tricolor vai em busca do pentacampeonato, o que não ocorre desde 1989, o time de Erechim corre atrás de sua primeira conquista estadual., basta ao time da Capital empatar para levantar a taça. Já o Ypiranga precisa de uma vitória por dois gols para soltar o grito de “é campeão”. Em caso de vitória simples do Canarinho, o título será decidido nos pênaltis.

A principal dúvida do lado gremista é a presença de Diego Souza. O atacante voltou a sentir dores na coxa esquerda, ficou de fora de alguns treinos e teve diagnosticado um edema na região. Caso o artilheiro não jogue, Churín e Ferreira são opções. O restante da escalação deve ser a mesmo que venceu por 1 a 0 em Erechim.

Do lado do Ypiranga, o técnico Luizinho Vieira terá o retorno de Matheus Santos, que não jogou a primeira partida pois estava suspenso. O goleiro Edson e meio-campista Lorran foram preservados, mas irão a campo. Motivação não falta para que esse grupo do Canarinho coloque seus nomes na história do clube.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Elias; Diego Souza (Churín). Técnico: Roger Machado.

Ypiranga - Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bispo e Diego Porfirio; Lorran, Falcão, Marcelinho e Matheus Santos; Erick e Hugo Almeida. Técnico: Luizinho Vieira.

Arbitragem - Leandro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel. VAR: Adriano Milczvski (PR).

SERVIÇO - GRÊMIO x YPIRANGA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (2).

Transmissão: RBS TV e Premiere.