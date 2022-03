Tite chega ao Catar para sorteio e defende 26 convocados para o Mundial

Técnico da seleção brasileira, Tite chegou nesta quinta-feira (31) a Doha, no Catar, para acompanhar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2022. Além disso, o treinador levou na bagagem um pleito para ser colocado diante da Fifa por ele e outros treinadores que estarão no Mundial para que seja permitida a convocação de 26 jogadores. Nas últimas edições da Copa, a lista final tinha 23 jogadores.

"Queremos 26 e que eles possam ficar no banco", disse Tite, em conversa rápida na chegada ao hotel. Ou seja, o treinador defende a ideia de que 15 jogadores possam ficar disponíveis como reservas em todas as partidas.

Tite participará de encontros da Fifa ao longo do dia de amanhã (1), em Doha. À noite (13h, no horário de Brasília), acontece o sorteio. O Brasil é um dos cabeças de chave da Copa e, inclusive, voltou à liderança do Ranking da Fifa.

Antes, esses encontros envolverão os demais treinadores e coordenadores das respectivas seleções. Juninho Paulista está no Qatar e faz parte da delegação brasileira, assim como o auxiliar Cléber Xavier.

Depois que os grupos forem sorteados, a comitiva da seleção brasileira irá para a Inglaterra, onde acompanhará dois jogos da Liga dos Campeões, envolvendo Manchester City e Chelsea. Na terça-feira (5), o City recebe o Atlético de Madrid, enquanto, na quarta (6), o Chelsea enfrenta o Real Madrid.

A próxima lista de convocados da seleção será para os jogos amistosos que acontecerão em junho. Um deles deve ser contra a Argentina. Os adversários ainda não estão confirmados.