Inter: Na lateral-esquerda, Liziero cai nas graças de Cacique Medina

A ausência de Moisés e o ótimo desempenho de Liziero pela lateral-esquerda é uma das boas descobertas do técnico Cacique Medina neste período de testes, entre a eliminação no Gauchão e as estreias na Copa Sul-Americana e no Brasileirão. O jogador de 24 anos, vindo por empréstimo do São Paulo, já havia atuado na posição pelo clube do Morumbi. A versatilidade de Liziero pode ser usada como um fator de surpresa pelo uruguaio.

O grande teste foi o segundo Grenal pela semifinal do Estadual. O meio-campista foi um dos destaques da partida e não deixou nada a dever atuando pela esquerda.

O Colorado segue se preparando para o duelo com 9 de Octubre, no Equador, pela primeira rodada da Sul-Americana. A partida será na próxima quarta-feira, às 21h30min. Fora das quatro linhas, a direção ajustas os últimos pontos para definir o departamento de futebol. Paulo Autuori deve ser anunciado como coordenador técnico. Já o substituto de Paulo Bracks está mais complicado. O nome da vez é William Thomas, do Avaí.