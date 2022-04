Brasil está a cinco jogos e duas convocações de definir o grupo para a Copa do Mundo

Com o fim das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a comissão técnica da seleção brasileira agora terá que encarar um período de mais de seis meses até definir o grupo que irá para o Mundial no Catar. Um dos maiores desafios será casar o embalo de uma equipe que alcançou incríveis 88% de aproveitamento em 17 jogos com a certeza de que os números pouco se relacionam com as reais chances de se chegar ao hexacampeonato.

Os jogos, afinal, foram somente contra adversários sul-americanos, que nem estarão no caminho do Brasil na primeira fase. Mas a comissão técnica já tem o planejamento definido: nos próximos meses, a seleção enfrentará adversários da Ásia, da Concacaf e, talvez, da África, além do clássico com a Argentina.

A seleção argentina é o único adversário confirmado, já que o clássico está previsto em um contrato com patrocinadores e também precisa ser jogado por exigência da Fifa. A entidade ordenou que o jogo que seria disputado na Neo Química Arena pelas Eliminatórias - mas foi suspenso após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apontar infração a protocolos de saúde por parte de jogadores argentinos - seja realizado. A tendência é que a partida ocorra na Austrália, durante a Data Fifa de junho.

No mesmo período, o Brasil deverá enfrentar duas seleções na Ásia. Os adversários ainda não estão confirmados, mas a tendência é que sejam Japão e Coreia do Sul, que também estarão no Catar.

A última janela de amistosos antes da definição do grupo que irá ao Mundial acontecerá em setembro. As partidas deverão acontecer nos Estados Unidos, como também está previsto em contrato com patrocinadores. As mais cotadas são equipes da própria Concacaf – Canadá, México e EUA.

Desejo de Tite, jogos contra seleções europeias deverão ficar somente para a Copa do Mundo, ou no máximo para a reta final de preparação, já com o grupo que irá ao Catar. A falta de partidas contra europeus é maior desde o ciclo para a Copa do Mundo de 1954 - desde o Mundial de 2018, na Rússia, houve um único amistoso contra uma seleção do Velho Continente. Foi em março de 2019, em vitória de 3 a 1 sobre a República Checa. O problema é que não há datas ou adversários disponíveis, em função da Liga das Nações da Uefa.