Copa do Mundo de Mountain Bike volta ao Brasil após 17 anos

A Copa do Mundo de Mountain Bike está de volta ao Brasil. Depois de um hiato de 17 anos, a modalidade volta ao país com a etapa de Petrópolis. Henrique Avancini, atleta brasileiro da categoria, celebrou o retorno da competição a sua terra natal.

Avancini coleciona recordes dentro do esporte. Primeiro brasileiro a liderar o ranking internacional, a ganhar uma prova da Copa e a ser campeão mundial, agora terá a oportunidade de disputar uma etapa da competição no Brasil.

"A volta para o Brasil e para a América Latina é um marco. Aos poucos, a comunidade internacional começou a perceber que alguma coisa significativa estava acontecendo no Brasil, a ponto da União Ciclística Internacional ter interesse em ir pra essa nova fronteira. Quando começaram as conversas, eu fui uma espécie de representante do País, levando informações, possibilidades e coisas estruturais e de organização", comentou o atleta, que comemora 33 anos nesta quarta-feira (30).

A etapa brasileira e o Mundial começarão a partir do dia 8 de abril, em Petrópolis. A pista, onde o pelotão de elite irá se juntar, foi construída por Avancini desde 2015, mas sofreu alterações estruturais, a fim de que fosse possível realizar e disputar a Copa do Mundo no Brasil.

"Eu ainda tenho mais alguns resultados para alcançar. Mas o meu maior sonho ainda estou construindo e vou ter que buscar até o último dia de carreira, que é deixar minha marca na história do esporte, e ter a certeza de que eu contribuí para o crescimento da bike no Brasil. Isso é realmente o que me motiva, mais do que qualquer título", afirmou Avancini.

A maior temporada história da Copa do Mundo seguirá, após a etapa de Petrópolis, com Albstadt (ALE), Nové Mesto (CZE), Leogang (AUT), Lenzerheide (SUI), Vallnord (AND), Snowshoe (EUA), Mont-Sainte-Anne (CAN) e Val Di Sole (ITA). Os brasileiros poderão acompanhar todas as provas ao vivo através da Red Bull TV, que pode ser acessada pelo site ou aplicativo oficiais da plataforma.