Após dois anos, polêmico Jon Jones projeta volta ao UFC

A carreira de Jon Jones ficará para sempre marcada pelas grandes lutas dentro do octógono e pelas insistentes polêmicas fora dele. Ao que tudo indica, o lutador norte-americano vem para mais uma montanha russa de emoções. Em suas redes sociais ele deixou claro que já projeta um retorno ao UFC em uma nova categoria: o peso-pesado.

Isso representaria voltar ao octógono após dois anos na geladeira já que sua última aparição foi quando venceu Dominick Reyes em sua última defesa de título no meio-pesados, em fevereiro de 2020. Desde então, passou a se preparar para a nova categoria. Mas novas polêmicas vieram à tona.

Uma delas com o próprio UFC. O presidente da organização, Dana White, disse que Jones pediu bolsa de cerca de US$ 30 milhões (R$ 143,3 milhões) para encarar o campeão do pesado, Francis Ngannou. O dirigente considerou a pedida fora da realidade e, até então, deixou Jones na geladeira.

Além da briga com o UFC, o lutador viu a vida fora das lutas descambar. Em setembro de 2021, ele foi preso por violência doméstica contra sua noiva. Enquanto estava sendo detido pelos policiais, bateu com a própria cabeça na viatura e complicou ainda mais a sua situação. Saiu sob pagamento de fiança, mas foi abandonado pela companheira tempos depois.

O problema, no entanto, resultou na sua expulsão da equipe "Jackson Wink MMA". Desde então, passou por vários times, mas ainda não se firmou em uma nova casa.

Na última terça-feira (29) ele postou nas redes sociais que está sonhando com a possibilidade de voltar ao UFC sendo campeão do peso-pesado. No entanto, ainda não há qualquer movimento da organização nesse sentido. Pelo contrário. Há um atrito com o atual campeão Francis Ngannou, que muito provavelmente deve até deixar o evento e obrigar a disputa de um cinturão interino.