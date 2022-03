Em jogo-treino, reservas do Inter vencem o Cruzeiro, de Cachoeirinha

Enquanto aguarda o retorno das partidas oficiais pela Sul-Americana e pelo Brasileirão, o Inter segue a preparação para o restante da temporada. Nesta quarta-feira (30), o técnico Alexander Medina comandou a equipe reserva diante do Cruzeiro, de Cachoeirinha. O time da Região Metropolitana faz os últimos ajustes para a disputa da Divisão de Acesso. O Colorado acabou vencendo o jogo-treino por 3 a 0, com gols de Caio Vidal, Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado.

A boa notícia foi a participação de Moledo. Totalmente recuperado da lesão no ligamento cruzado do joelho direito, o defensor deve ficar à disposição para os duelos do Nacional e do torneio continental. A equipe iniciou o treinamento com Keiller; Heitor, Mercado, Moledo e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Bruno Gomes, Estevão, Lucas Ramos e Gustavo Maia; Caio Vidal. Já os titulares treinaram em outro campo do CT Parque Gigante.

Quem se manifestou nesta quarta-feira foi o ex-diretor executivo Paulo Bracks. Após quase um mês da sua demissão, o profissional não escondeu o descontentamento com a saída e fez críticas à política interna colorada. "Saio decepcionado com aqueles que se preocuparam mais com o lado de fora, fazendo com que o externo instável triunfasse sobre o interno assertivo", disse em parte de seu desabafo em rede social.