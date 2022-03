Acidente de Mick Schumacher pode causar prejuízo de R$ 4,7 milhões para Haas

O acidente de Mick Schumacher no último fim de semana poderá custar cerca de US$ 1 milhão (R$ 4,7 milhões) para a escuderia norte-americana e o veículo precisará de uma reestruturação praticamente completa. A estimativa foi feita pelo chefe da equipe, Gunther Steiner. O piloto alemão se chocou contra um dos muros de concreto quando buscava um lugar no Q3 do treino de classificação da etapa de Jeddah, na Arábia Saudita.

"O chassi por si só não aparenta estar danificado. A estrutura lateral sim, mas você pode trocá-la. Obviamente nós precisamos checar propriamente o chassi para termos certeza, mas ele não aparenta estar tão destruído, sendo bem sincero", afirmou Steiner.

O chefe da equipe explicou que o principal motivo de o custo ser tão alto foi o comprometimento de toda a suspensão, com exceção da parte frontal esquerda, onde ele acha que ainda pode ter restado algo. "O restante é apenas pó de carbono", disse.

Segundo a Haas, as únicas estruturas não destruídas parecem ser o chassi e o motor. Steiner também revelou detalhes sobre a situação do motor do veículo, após a avaliação feita pela Ferrari.

"A Ferrari me informou que o motor também parece estar normal, assim como o conjunto de baterias. Todo o resto está quebrado", continuou o engenheiro italiano e administrador da equipe.

Steiner ainda deu detalhes sobre o planejamento financeiro da Haas para a temporada da Fórmula 1. O chefe da equipe afirmou que, mesmo com o limite apertado de gastos, será possível gerenciar o prejuízo caso não haja recorrência de batidas como esta.

Após figurar nas últimas colocações em 2021, a Haas apostou em melhoras em seus carros para a atual temporada. O time chegou a conquistar um bom início nas duas primeiras etapas no campeonato de construtores, com os pontos somados pelo dinamarquês Kevin Magnussen.