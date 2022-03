Grêmio: Diego Souza sente a coxa e preocupa para a final do Gauchão

O Grêmio iniciou nesta terça-feira (29) a preparação para a grande decisão do Campeonato Gaúcho, sábado (2), às 16h30min, na Arena. Depois da folga na segunda-feira, o grupo foi a campo para ajustar os detalhes para o confronto diante do Ypiranga, de Erechim. A atividade, no entanto, gerou uma preocupação para o técnico Roger Machado: Diego Souza deixou o trabalho mais cedo.

Ainda em processo de retorno gradual devido a um desconforto muscular na região posterior da coxa esquerda, o atacante abandonou a atividade mais cedo para ser submetido a novos exames de imagem, passando a ser dúvida para o duelo decisivo na Arena. Caso não tenha condições de jogar, Roger pode colocar Ferreira na equipe, com Elias Manoel mais à frente. Churín, Janderson e Gabriel Silva também são opções.

Por outro lado, o treino gremista teve novidades. O lateral-direito Rodrigo Ferreira treinou normalmente com seus novos companheiros. O jogador de 27 anos vem por empréstimo junto ao Marissol, que eliminou o Tricolor pela primeira fase da Copa do Brasil. Anunciado nesta terça-feira, a apresentação oficial deve ocorrer ao longo desta semana.

A outra grande novidade do dia foi a presença do zagueiro Walter Kannemann correndo ao redor do gramado. Depois de três meses em recuperação de uma lesão no quadril, o defensor argentino foi a campo pela primeira vez. Caso não apresente dores e o quadro siga evoluindo normalmente, ele deve ser liberado para jogar em abril.

Com o longo período sem contato com o gramado, o objetivo da preparação física gremista é o recondicionamento de Kannemann. Ele ainda está entregue à fisioterapia e a previsão é de que na segunda semana de abril seja liberado para o processo de retreinamento. Seguindo esse processo, a tendência é que volte a atuar entre a terceira e a quarta rodada da Série B.