Técnico repete fórmula de 1986 e recoloca o Canadá em uma Copa do Mundo

Em 2018, quando assumiu a seleção masculina do Canadá, o técnico John Herdman era um dos poucos a crer na possibilidade de classificar o país para a Copa do Mundo no Qatar. Com uma única participação em mundiais, no México, em 1986, a nação que voltou para casa após perder os três jogos que disputou não conseguiu cultivar muitas esperanças depois disso.

Mas foi justamente com vídeos dessa campanha, incluindo a trajetória nas Eliminatórias, que o inglês deu início ao trabalho de convencer não só os jogadores mas todo o país de que era possível voltar à Copa.

"Ainda não consigo acreditar", disse ele no domingo (27), diante de arquibancadas lotadas no estádio BMO Field, em Toronto, onde o Canadá fez 4 a 0 na Jamaica e carimbou sua vaga para a Copa deste ano. "Tenho pregado essa crença, mas, quando finalmente acontece, fico sem palavras."

Estampada nas camisas usadas pelos jogadores após o duelo, uma pequena frase resume o sentimento que ele ajudou a despertar: "Nós podemos".

O treinador inglês tinha apenas dez anos quando o Canadá disputou o Mundial em 1986. Na época, ele vivia em Consett, cidade vizinha à de seu time do coração, o Newcastle United, na Inglaterra.

Mais de três décadas depois, foi com os canadenses que ele construiu uma relação de idolatria. Antes do feito pela equipe masculina, o estudioso técnico já havia levado a seleção feminina do Canadá à conquista de duas medalhas de bronze consecutivas nos Jogos de Londres 2012 e Rio 2016, além de um ouro no Pan-Americano de 2011, no México, derrotando o Brasil na decisão.

O sucesso com as mulheres serviu de inspiração para o trabalho com os homens, mas Herdman também usou parte da fórmula que havia levado os canadenses para o Mundial no México, apostando em um time internacional.

Jogadores nascidos em seis países diferentes naturalizados canadenses, além de 22 que possuem dupla nacionalidade, fizeram parte do plantel que conquistou a vaga na disputa das Eliminatórias da Concacaf, que abrange a América do Norte, a América Central e o Caribe.

Como o Canadá será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 junto com os Estados Unidos e com o México, o país garante duas participações consecutivas. É um feito importante para desenvolver o futebol no país. "Somos um país do futebol, isso é tudo o que a gente sempre quis", afirmou o treinador inglês.

O objetivo dele é deixar um legado maior do que a própria classificação. A ideia é que, no futuro, não se dependa da fórmula já usada em 1986, quando o Canadá contou com atletas nascidos em nove países diferentes, naturalizados canadenses, além de 14 com dupla nacionalidade.

Atual seleção canadense tem apenas seis jogadores que atuam no país

No elenco atual, o peso dos migrantes é inegável. O grande nome da equipe é o lateral e ponta-esquerda Alphonso Davies, 21. Nascido em um campo de refugiados em Gana, filho de pais que fugiam da guerra civil na Libéria, mudou-se aos cinco anos para o Canadá.

Na convocação mais recente de John Herdman para os jogos das Eliminatórias, 15 dos 25 jogadores que foram chamados atuam na Europa. Outros quatro jogam nos Estados Unidos, e apenas seis são de clubes do Canadá.

A experiência desse grupo formou um plantel com mais confiança para brigar pela vaga na Copa e fazer uma campanha histórica. "E nós estamos apenas começando", avisou o treinador, ansioso pelo início da disputa do Mundial.

Antes, vai encerrar sua participação nas Eliminatórias nesta quarta-feira (30), diante do Panamá, num jogo em que o Canadá precisa apenas de um empate para selar a melhor campanha da disputa na Concacaf.