David tem lesão confirmada na coxa e é desfalque por 20 dias no Inter

O técnico Cacique Medina tem um desfalque importante para o período de testes até as estreias da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (28), o departamento médico informou que o atacante David teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita, o que deixa o jogador de fora dos gramados por pelo menos 20 dias.

Com isso, David não ficará à disposição para a primeira partida do torneio continental, marcado para o dia 6 de abril, diante do 9 de Octubre, no Equador. Além disso, David também não atuará na estreia do Brasileirão, no final de semana seguinte, contra o Atlético-MG, atual campeão nacional, em Minas Gerais.

Quando sofreu a lesão, na vitória sobre o Grêmio na Arena, David foi substituído por Caio Vidal. Entretanto, com tempo para adaptação e treinos, o atacante Wanderson, contratado por empréstimo junto ao Krasnodar, da Rússia, deve fazer sua estreia com a camisa colorada.

Ao alongo desta semana, a direção deve definir a situação do departamento de futebol e oficializar a chegada de Paulo Autuori como coordenador técnico. Ao que tudo indica, o clube quer anunciar, juntamente, o nome do novo executivo de futebol, cargo que está em aberto desde a saída de Paulo Bracks.