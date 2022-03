Atacante Tetê deve reforçar o Grêmio em parte da Série B

Enquanto o elenco do Grêmio curtiu a segunda-feira (28) de folga após a vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, pelo jogo de ida das finais do Gauchão, uma publicação nas redes sociais agitou o torcedor gremista. Cogitado para defender o clube em alguns jogos pela Série B do Brasileirão, o atacante Tetê publicou uma foto com a camisa tricolor, o que foi visto como um indício de que ele poderá atuar profissionalmente na segunda divisão nacional.

O prazo para inscrever jogadores se encerra no próximo dia 12 de abril. Caso o acerto seja confirmado, Tetê ficaria na Arena até o final de junho, o que daria 15 rodadas da Série B.

Sem ser aproveitado por Renato Portaluppi, Tetê deixou o Grêmio sem atuar pelo time principal. Com a guerra envolvendo a Ucrânia e a Rússia, o jogador está com contrato suspenso com o Shakhtar Donetsk e está sendo negociado com outro clube europeu. A ideia de seu representante é que o atleta de 22 anos atue por três meses vestindo a camisa do Grêmio, sem custo algum.

Um acordo verbal entre Pablo Bueno, empresário do jogador, e a direção do clube já estaria fechado. Só resta saber o destino do atacante para que ele seja emprestado. Tetê foi vendido ao clube ucraniano por € 12 milhões (R$ 42 milhões na época).