Brasil se despede das Eliminatórias diante da Bolívia

O Brasil, já classificado para a Copa do Mundo do Catar, enfrenta a Bolívia nesta terça-feira (29), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Até então, as principais dúvidas que cercavam a seleção eram relacionadas à formação do ataque. Neymar e Vinicius Jr. receberam o segundo cartão amarelo na partida contra o Chile e estão suspensos - ambos foram liberados para reapresentação em seus clubes.

Outra ausência confirmada para a partida é o goleiro Weverton, do Palmeiras, que sofreu um trauma na mão esquerda no treino deste domingo e, após avaliação médica, foi cortado. Para substituí-lo, Tite convocou Santos, do Athletico-PR, que não poderá participar dos treinos e deve se juntar ao grupo somente no momento da viagem à Bolívia.

Em uma atividade com mais de cem torcedores, entre convidados e familiares dos membros da delegação, a seleção brasileira começou, nesta segunda-feira, de forma mais concreta, a preparação para enfrentar a Bolívia.

Coutinho O técnico Tite manteve a estrutura tática, mas desenhou uma equipe com várias mudanças em relação ao jogo contra o Chile. No trabalho com bola, o time titular ficou com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães,e Antony; Paquetá e Richarlison.

No posicionamento em campo, quando o Brasil marcava em bloco mais alto, Fabinho ficou mais preso, quase enfiado entre os zagueiros. Em compensação, Bruno Guimarães cumpriu um papel de articulador mais adiantado. Paquetá, à frente, ficou mais próximo a Richarlison, como já fizera com Neymar no jogo passado. Quando o time precisou marcar mais ao meio campo, formou uma espécie de 4-4-2, com Bruno Guimarães alinhado a Fabinho - Coutinho aberto na esquerda e Antony na direita.

A seleção ficará na cidade de Santa Cruz de la Sierra, viajando para La Paz poucas horas antes do jogo. Em caso de mais uma vitória, a seleção de Tite pode se tornar a com a melhor campanha de todos os tempos nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 13 vitórias, três empates e 42 pontos somados em 16 jogos.