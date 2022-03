Verstappen festeja boa vitória no GP da Arábia Saudita: 'Paciência foi o segredo'

Max Verstappen fez enorme festa após ganhar o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, no domingo (27). Atual campeão, o holandês da Red Bull não pontuou na estreia e ficou a corrida toda na caça à Ferrari de Charles Leclerc. Conseguiu a ultrapassagem no fim e revelou o segredo para o primeiro triunfo da temporada: "Paciência foi o segredo."

"Especialmente quando você quer lutar pelo campeonato, você sempre luta muito, mas é claro que você precisa marcar pontos, então foi o que fizemos hoje: corremos muito, mas também queríamos marcar pontos" explicou.

Rival de Leclerc desde o kart, Verstappen soube a hora certa de atacar o piloto monegasco no circuito de Jeddah e mostrou que está forte na briga pelo bicampeonato. "Foi muito difícil, mas uma boa corrida", disse. "Estávamos lutando duro na frente, mas apenas tentamos jogar o jogo longo", afirmou, sobre a demora em partir para cima de Leclerc.

"As Ferraris foram muito rápidas nas curvas e nós fomos rápidos nas retas. Os pneus estavam se desgastando muito rápido. Dava para ver que no final tínhamos um pouco mais de ritmo, então tentei me virar", explicou.

E foi além nas revelações. "Não foi fácil fazer truques inteligentes na última curva. Charles estava constantemente no DRS e estava difícil. Mas estou muito feliz por dar o pontapé inicial na temporada."