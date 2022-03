Pérez faz pole, Hamilton fica no Q1 e Mick bate forte nos treinos do GP da Arábia

Sergio Pérez, da Red Bull, vai largar na pole position, neste domingo (27), no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. O mexicano surpreendeu ao bater as duas Ferraris no fim do Q3 e anotou o melhor tempo com 1min28s200. A prova tem largada prevista para às 14h (de Brasília).

Pérez fez a volta mais rápida em um treino classificatório que ficou quase uma hora parado devido a uma forte batida de Mick Schumacher, da Haas, no Q2. Charles Leclerc larga em segundo (1min28s225), seguido pela outra Ferrari, de Carlos Sainz (1min28s402). Max Verstappen, da Red Bull, sai em quarto (1min28s461).

O treino também ficou marcado pelo mau desempenho de Lewis Hamilton. O britânico da Mercedes fez apenas o 16º tempo (1min30s343) e parou ainda no Q1. O companheiro de equipe do heptacampeão, George Russell, larga em sexto (1min29s104).

Sem Hamilton, o Q2 começou mais uma vez com a Ferrari e a Red Bull disputando o melhor tempo. A cinco minutos do fim, Mick Schumacher perdeu o controle ao passar em cima da zebra. O carro subiu e bateu forte.

Após minutos de tensão, a Haas divulgou nas redes sociais que o alemão está bem fisicamente. Mick conversou com a mãe dele e foi levado de helicóptero a um hospital de Jeddah para ser avaliado. O Q2 foi reiniciado quase uma hora depois do acidente. Sainz foi o mais rápido para superar seu companheiro de Ferrari.

A disputa das Ferraris continuou no Q3, com Sainz um pouco mais rápido que Leclerc no início. Já Verstappen teve problemas com os pneus e reclamou com a Red Bull. Parecia que a pole ia ficar mesmo com a escuderia italiana, com Leclerc superando seu companheiro de equipe. Porém, Pérez surpreendeu no fim e anotou a melhor volta com o cronômetro zerado para conquistar sua primeira pole da carreira.

Grid de largada do GP da Arábia Saudita

1. Sergio Perez (MEX, Red Bull Racing RBPT)

2. Charles Leclerc (MON, Ferrari)

3. Carlos Sainz (ESP, Ferrari) - 18

4. Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing RBPT)

5. Esteban Ocon (FRA, Alpine Renault)

6. George Russell (GBR, Mercedes)

7. Fernando Alonso (ESP, Alpine Renault)

8. Valtteri Bottas (FIN, Alfa Romeo Ferrari)

9. Pierre Gasly (FRA, AlphaTauri RBPT)

10. Kevin Magnussen (DEN, Haas Ferrari)

11. Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)

12. Daniel Ricciardo (AUS, McLaren Mercedes)

13. Zhou Guanyu (CHN, Alfa Romeo Ferrari)

14. Mick Schumacher (ALE, Haas Ferrari)

15. Lance Stroll (CAN, Aston Martin Aramco Mercedes)

16. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

17. Alexander Albon (THA, Williams Mercedes)

18. Nico Hulkenberg (ALE, Aston Martin Aramco Mercedes)

19. Nicholas Latifi (CAN, Williams Mercedes)

20. Yuki Tsunoda (JAP, AlphaTauri RBPT)