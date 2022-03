Ypiranga x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, será o palco do jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, neste sábado (26), às 16h30min. Pela primeira vez em sua história, o Ypiranga chega à final do Estadual. Com uma ótima campanha, o Canarinho foi o líder da fase de grupos e só não mandará o último jogo em casa, pois ficou atrás do Grêmio no saldo de gols. Com promessa de um estádio lotado, o time do Interior mantém vivo o sonho da taça.

Embalado com a vitória por 3 a 1 sobre o Brasil de Pelotas, o Ypiranga tem a melhor campanha em seus domínios. Com 100% de aproveitamento no Colosso da Lagoa, o técnico Luizinho Vieira conta com a habilidade e a velocidade do atacante Erick, um dos artilheiros do Gauchão ao lado de Diego Souza, com cinco gols. O desfalque será o meia Matheus Santos, suspenso.

Grêmio chega à decisão mesmo tendo perdido o Grenal 437 por um gol Já o, já que havia vencido o jogo de ida por 3 a 0. Roger Machado fará sua primeira decisão à frente do Tricolor como técnico. De última hora, o treinador ganhou um desfalque e um retorno. O volante Villasanti volta da seleção do Paraguai e reforça a equipe. Já o lateral-esquerdo Nicolas sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e está fora da partida, sendo substituído por Diogo Barbosa.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ypiranga - Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bispo e Diego Porfirio; Lorran, Falcão, Marcelinho e John Lennon; Erick e Hugo Almeida. Técnico: Luizinho Vieira.

Grêmio - Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Elias; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Anderson Daronco, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Maíra Matella Moreira. VAR: Bráulio da Silva Machado (SC).

SERVIÇO - GRÊMIO x YPIRANGA

Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (26).

Transmissão: RBS TV e Premiere.