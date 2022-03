Libertadores terá clássico mineiro e Corinthians x Boca

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores reservou destinos opostos para os rivais Palmeiras e Corinthians. Se o atual bicampeão caiu num grupo mais tranquilo, o alvinegro terá pela frente o tradicional Boca Juniors. Já o Grupo D confirmou o clássico mineiro entre Atlético e América, enquanto o Flamengo terá rivais medianos em sua chave e o Red Bull Bragantino entrou em um dos grupos mais difíceis da competição.

Vencedor das últimas duas finais da Libertadores, o Palmeiras deve encontrar um dos caminhos mais fáceis até o mata-mata da competição, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira (25), na sede da Conmebol, no Paraguai. Mas, se escapou de argentinos e uruguaios, o time alviverde terá que fazer viagens mais longas para rever o equatoriano Emelec, adversário frequente na competição, o venezuelano Deportivo Táchira e o boliviano Independiente Petrolero.

O Corinthians entrou na chave E, forte candidato a grupo da morte desta Libertadores. Em sua trajetória estão o rival Boca Juniors, o colombiano Deportivo Cali, dono de dois vice-campeonatos, e o boliviano Always Ready, o elo mais fraco desta chave. O Timão faturou seu único título de Libertadores, em 2012, em final contra o Boca. Mas também já sofreu dolorosas eliminações diante dos argentinos.

O Grupo D reservou um clássico brasileiro e mineiro. Campeão em 2013, o Atlético vai enfrentar o América pela primeira vez numa edição da Libertadores. O Coelho obteve uma classificação suada para a fase de grupos, após viradas inesperadas nas disputas preliminares da competição. E o Galo, atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, tentará voltar à final, após cair na semifinal, diante do Palmeiras, no ano passado. Os dois mineiros vão cruzar com o mediano Independiente del Valle, do Equador, e o colombiano Deportes Tolima.

Flamengo e Athletico-PR entraram em grupos mais equilibrados. Campeão em 2019, O time carioca está na chave H, ao lado de Universidad Católica, do Chile, Sporting Cristal, do Peru, e o argentino Talleres. A equipe chilena tende a ser a segunda força, enquanto o Fla é o favorito a avançar em primeiro lugar.

Classificado diretamente à fase de grupos por ser o atual campeão da Copa Sul-Americana, o time paranaense vai medir forçar contra o paraguaio Libertad, o venezuelano Caracas e o boliviano The Strongest, que disputa com o Libertad para ser a segunda força do grupo a partir da sua grande vantagem: a altitude de 3.660 metros da cidade de La Paz.

Já o Red Bull Bragantino teve pouca sorte no sorteio estará no difícil Grupo C, com o uruguaio Nacional, o tradicional argentino Vélez Sarsfield e o sempre complicado Estudiantes de La Plata, dono de quatro títulos.

O Fortaleza, por sua vez, vai duelar com o tradicional River Plate, que esteve em três finais nas últimas seis participações, incluindo 2019, quando foi vice diante do Flamengo, e em 2018, com o troféu na mão. Os demais adversários do time cearense são o chileno Colo-Colo e o peruano Alianza Lima.

A fase de grupos vai começar já no início do mês de abril, ainda sem datas e horários definidos, e será disputada até o fim de maio. O mata-mata começará no fim de junho. A final deste ano será mais cedo, quase um mês antes da decisão de 2021, no dia 29 de outubro, em jogo único, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. A antecipação da data evita choque com a Copa do Mundo do Catar, que será disputada em novembro e dezembro deste ano.

Confira abaixo os grupos da Copa Libertadores:

Grupo A - Palmeiras (Brasil), Emelec (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Independiente Petrolero (Bolívia);

Grupo B - Athletico-PR (Brasil), Libertad (Paraguai), Caracas (Venezuela) e The Strongest (Bolívia);

Grupo C - Nacional (Uruguai), Vélez Sarsfield (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil) e Estudiantes (Argentina);

Grupo D - Atlético-MG (Brasil), Independiente del Valle (Equador), Deportes Tolima (Colômbia) e América-MG (Brasil);

Grupo E - Boca Juniors (Argentina), Corinthians (Brasil), Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia);

Grupo F - River Plate (Argentina), Colo-Colo (Chile), Alianza Lima (Peru) e Fortaleza (Brasil);

Grupo G - Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai), Colón (Argentina) e Olimpia (Paraguai);

Grupo H - Flamengo (Brasil), Universidad Católica (Chile), Sporting Cristal (Peru) e Talleres (Argentina).