Efeitos da recuperação judicial nos direitos trabalhistas

Com a crise agravada pela pandemia, se intensificou a procura pela Recuperação Judicial das Empresas. A RJ é um instituto previsto na Lei 11.101/2005 que tem como objetivo viabilizar a superação de uma crise vivenciada por uma empresa tornando-se, portanto, uma medida para evitar a falência.

As relações trabalhistas são afetadas na fase processual e na fase que antecede o processo, uma vez que o empregador mesmo insolvente, não pode se escusar do pagamento dos direitos trabalhistas. Assim, é evidente que a crise que leva o empregador a pedir a RJ, acaba por afetar não só os contratos de trabalho vigentes, como também os direitos às verbas rescisórias daqueles que não mais laboram na empresa.

Acredita-se que o processo de RJ, traz uma proteção aos trabalhadores, haja vista que a tentativa de o empregador se reerguer no mercado, possibilitando a continuação da atividade empresarial, impede o aumento do desemprego, e garante o recebimento dos valores devidos.

Um dos efeitos da RJ nos direitos trabalhistas é a prioridade nos pagamentos dos créditos, sendo estes os primeiros a serem pagos em conjunto com os decorrentes de acidente de trabalho. Outro efeito é o fato de que as ações trabalhistas que envolvam empresas neste processo apresentam preferência em relação ao seu andamento.

Ainda, destaca-se a importância dos credores trabalhistas na votação do plano de recuperação em Assembleia de Credores, vez que a votação da classe trabalhista é feita com o total de créditos, independentemente do valor de seu título.

Em suma, a Lei preza pelos créditos trabalhistas, em uma tentativa de dar maior proteção aos direitos destes credores, garantindo a eles preferências em virtude da natureza e relevância do crédito. Desta forma, a tendência é a de fazer com que todos os envolvidos tenham lugar à mesa para negociar soluções para a recuperação de seus créditos, e por isso é que muitos são os benefícios dados aos credores trabalhistas entendidos como hipossuficientes.

Advogada da DASA Advogados