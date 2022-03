No Maracanã, Brasil recebe o Chile pelas Eliminatórias da Copa

O Brasil inicia sua caminhada para os dois últimos compromissos pela Eliminatória Sul-Americana. Nesta quinta-feira (24), às 20h30min, no Maracanã, a Seleção Canarinho enfrenta o Chile, pela 17ª rodada.

Na primeira colocação, com 39 pontos, quatro à frente da também classificada Argentina, o Brasil já está classificado para o Mundial no Catar e pode garantir a primeira colocação da Eliminatória no caso de tropeço dos argentinos. Já o Chile briga por uma das vagas restantes na Copa do Mundo. Sexto colocado, com 19 pontos conquistados, nesse momento os chilenos estariam fora da Copa pela segunda vez consecutiva. A tendência é que a Roja dispute com Peru e Colômbia pela quinta colocação, que dá vaga na repescagem intercontinental. Uma derrota para o Brasil complicaria ainda mais a vida dos chilenos, que teriam que torcer por resultados paralelos para seguirem com chance.

O técnico Tite deve promover mudanças no time que entra em campo nesta quinta. A principal delas é a provável estreia de Antony, do Ajax-HOL, entre os titulares. Outra novidade é o retorno de Neymar, fora das últimas três partidas. O camisa 10 apareceu entre os titulares no primeiro treinamento com todos os jogadores convocados e deve atuar centralizado no ataque brasileiro, posição em que Tite costuma utilizar jogadores de referência como Gabriel Jesus, Gabigol ou Matheus Cunha.

Um provável Brasil tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony, Vinicius Júnior e Neymar.

Para o Chile, o confronto diante da Seleção é de "vida ou morte", tendo em vista que a distância para o quinto colocado é de dois pontos, com duas rodadas para serem disputadas. O principal desfalque do técnico Martín Lasarte é o experiente Arturo Vidal, suspenso por três partidas - ele já cumpriu suspensão em outras duas.

Um provável Chile tem Claudio Bravo; Paulo Díaz, Maripán, Medel e Sebastián Vegas; Pulgar e Aránguiz; Núñez, Eduardo Vargas e Alexis Sánchez; Ben Brereton Díaz.