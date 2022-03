Grêmio x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Válido pela partida de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho, o Grenal 437 acontece nesta quarta-feira (23), às 22h15min, na Arena do Grêmio.

O Tricolor tem a vantagem do 3 a 0 conquistado na ida e pode perder por até dois gols de diferença. Qualquer vitória ou empate também dá a classificação ao Grêmio. Já o Inter precisa vencer por três de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Caso vença por mais de três gols, o Colorado se classifica diretamente.

A última vez que o Inter fez algo parecido com o que precisa na noite desta quarta, enfrentando um Grêmio mandante, foi em 1997, quando o Tricolor mandava seus jogos no antigo estádio Olímpico. Na ocasião, o Colorado venceu a partida por 5 a 2. Em 2014, o Inter goleou o Grêmio por 4 a 1, mas era o mandante da partida.

As dificuldades do Colorado como visitante não para por aí. A última vitória na Arena do Grêmio aconteceu em março de 2014, no Grenal 401. Essa, inclusive, é a única vitória colorada jogando na Arena gremista. Na história do estádio são são 20 clássicos disputados, com 7 vitórias do Grêmio, 12 empates e uma vitória do Inter

Onde Assistir

Embora realizado num horário diferente do comum, os torcedores que quiserem assistir ao Grenal 437 na TV aberta terão que sintonizar na RBS TV. Entre os canais fechados, o Premiere anunciou a transmissão.

Escalações

Inter: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Bruno Méndez; Gabriel e Liziero; Edenilson, Taison e Maurício; David. Técnico: Alexander Medina.

Grêmio: Brenno; Rodrigues, Bruno Alves, Geromel e Nicolas; Thiago Santos e Lucas Silva; Bitello, Campaz e Elias (Ferreira); Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem

Leandro Vuaden será o árbitro da partida.

Informações de Grêmio x Inter

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Data e hora: Quarta-feira (23) às 22h15min.

Transmissão: RBS TV e Premiere.