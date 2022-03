Valendo vaga na final, Ypiranga e Brasil-Pel jogam em Erechim

O Xavante chega em Erechim com a vantagem do 1 a 0, conquistada no domingo, e joga pelo empate nesta quarta-feira (23), às 19h30min, no estádio Colosso da Lagoa, na partida de volta valendo vaga na final do Gauchão. No caso de vitória do Canarinho pelo mesmo placar da ida, a disputa vai para os pênaltis. O time de Erechim precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para a classificação direta.

Os donos da casa jogaram a ida sem os titulares Diego Porfírio e Lorran, com lesões musculares. Os dois ainda são dúvidas para a volta. Se seguirem fora, Vitinho e Amorim devem ser os titulares.

Já o Brasil de Pelotas conta com o retorno do goleiro Marcelo, suspenso na primeira partida. No entanto, pode ter um importante desfalque no meio-campo, tendo em vista que o volante Luiz Meneses deixou a partida contra o Ypiranga no primeiro tempo após sofrer uma pancada nas costas. Se não jogar, a tendência é que Ruan entre no time.

O Ypiranga do técnico Luizinho Vieira deve ir a campo com Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bispo e Vitinho; Amorim, Erick e Falcão; Hugo Almeida, Marcelinho e Matheus Santos.

Já o técnico do Brasil-Pel, Jerson Testoni, deve levar a campo um time com Marcelo; Marcelinho, Fernando Fonseca, Helerson e Gabriel Araújo; Karl, Luiz Meneses (Ruan) e Marllon; Paulo Victor, Luizinho e Thiago Santos.