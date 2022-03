Grenal 437: Grêmio tem vantagem, e Inter depende de placar histórico

Com o 3 a 0 aplicado na ida, o Tricolor chega com a vantagem Grêmio e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (23), a partir das 22h15min, na Arena, pela partida de volta das semifinais do Gauchão 2022., podendo perder por até dois gols de diferença. Já o Colorado, precisará fazer história e vencer por pelo menos 3 gols de diferença o Grenal 437 para levar a disputa aos pênaltis.

Para se ter ideia de tamanho feito que o time de Alexander Medina terá que realizar, a última vez que o Inter venceu o maior rival fora de casa por três gols ou mais foi em 1997, com o histórico 5 a 2 pelo Campeonato Brasileiro. Na época, o Tricolor mandava seus jogos no antigo estádio Olímpico. Na Arena, o Colorado não vence desde março de 2014, a única vitória no estádio até então - são 20 jogos disputados na casa tricolor, com 7 vitórias do Grêmio e 12 empates.

No geral, a última vitória do Inter sobre o Grêmio com uma vantagem de 3 gols ou mais foi em março de 2014, no Grenal 401, pela volta da final do Gauchão e que sacramentou o título colorado. Devido às obras do Beira-Rio para a Copa do Mundo de 2014, o Colorado mandava seus jogos no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

A tendência é de que o Inter não chegue com grandes mudanças na Arena, em um jogo que pode ser o último de Medina no cargo. A possível única alteração no time titular é a improvisação do zagueiro Bruno Méndez na lateral-esquerda, tendo em vista que Medina não contará com o lesionado Moisés e o suspenso Paulo Victor.

A dúvida que fica é como o Inter se portará em campo. Com a improvisação de Méndez, o treinador colorado pode usar um esquema com três zagueiros. Precisando da larga vantagem para se classificar, não seria inesperado se o treinador optasse por escalar o centroavante Wesley Moraes como titular, com David em uma ponta.

Um provável Inter tem Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Bruno Méndez; Gabriel e Liziero; Edenilson, Taison e Maurício; David.

Já o Grêmio, jogando em casa e com a vantagem do 3 a 0, tem problemas na abertura de meio-campo. Villasanti foi convocado para a seleção paraguaia para a disputa das Eliminatórias e é desfalque. A tendência é que Thiago Santos retorne ao time. Lucas Silva, atingido por um celular pela torcida do Inter, está recuperado após levar pontos na boca e deve ir para o jogo. A dúvida mesmo é se Ferreira estará disponível. O camisa 10 tinha retorno previsto para sábado, mas foi cortado do banco de reservas por conta de dores na coxa. Há, ainda, a possibilidade de o jogador ser preservado pelo técnico Roger Machado, já visando uma possível final do Estadual.

Um provável Grêmio tem Brenno; Rodrigues, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos e Lucas Silva; Bitello, Campaz e Elias (Ferreira); Diego Souza.