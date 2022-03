Grêmio é inocentado de caso de injúria, e Inter pagará multa por ataque a ônibus

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul julgou nesta segunda-feira (21) as denúncias dos episódios ocorridos no Grenal do dia 26 de fevereiro pelo Campeonato Gaúcho. O Internacional foi julgado no artigo 211 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e punido com multa de R$ 100 mil pelo ataque ao ônibus gremista. Já o Grêmio foi denunciado no artigo 243-G VII e absolvido do caso de injúria racial.

Os dois clubes foram julgados por arremesso de cadeiras (artigo 213), mas só o time do Beira-Rio foi punido, com multa de R$ 50 mil. Cabem recurso das decisões e a Procuradoria do TJRS vai recorrer das duas absolvições ao Grêmio.

O Grenal do dia 26 de fevereiro foi adiado devido a um ataque ao ônibus que levava a delegação gremista e feriu alguns jogadores. O paraguaio Villasanti foi atingido na cabeça por uma pedra e teve uma concussão, segundo o departamento médico do clube.

Caso de injúria racial no Grenal

Um torcedor do Grêmio foi filmado entoando um cântico discriminatório imitando um macaco em direção a rivais do Inter. O Grêmio usou suas redes sociais para lamentar o ocorrido e repudiar o ato discriminatório. A nota, no entanto, também acabou bastante questionada por não pedir rigidez contra o próprio torcedor envolvido.

"O Grêmio é um clube de todos, e temos muito orgulho disso. No nosso sangue e na nossa história estão as marcas dos povos do mundo todo. Manifestamos total repúdio a qualquer manifestação de cunho racista ou preconceituoso", diz a nota.

"Temos certeza de que a absoluta maioria da torcida gremista e dos cidadãos gaúchos também repudiam atos dessa natureza. A busca por combater ações discriminatórias é diária dentro do Grêmio, com uma série de ações práticas nesse sentido, e essa postura permanecerá para que episódios de preconceito de qualquer ordem não sejam mais vistos dentro de um estádio de futebol e na sociedade".