Medina deve improvisar na lateral-esquerda para o Grenal

3 a 0 sofrido no primeiro Grenal Após o históricoda semifinal do Campeonato Gaúcho, a agitada semana colorada iniciou nesta segunda-feira (21) com um treinamento pela manhã. O técnico Alexander Medina deve ter ao menos uma mudança em relação ao time titular do clássico de domingo. Sem contar com o lesionado Moisés e o suspenso Paulo Victor, expulso justamente no Grenal 436, a lateral-esquerda é a grande dúvida para o jogo desta quarta (23).

Precisando vencer por quatro gols de diferença para se classificar, ou por três para levar a disputa aos pênaltis, dificilmente o técnico colorado deva continuar no cargo após a partida desta quarta-feira, a menos que o Inter faça história e consiga a heroica classificação.

Com apenas o jovem lateral-esquerdo Thauan Lara disponível para a função, a tendência é que o uruguaio improvise alguém na posição. Aos 18 anos, o lateral não disputou nenhuma partida como titular no Gauchão e não deve ser no Grenal que fará sua estreia.

O favorito a ocupar a vaga na posição, de forma improvisada, é o zagueiro Bruno Méndez. Além de ter entrado no time após a expulsão de PV, no sábado, o uruguaio já havia atuado na função após substituir Moisés no Grenal da primeira fase. Outro zagueiro que já atuou pela lateral-esquerda é Cuesta. Nesse caso, o argentino poderia ser escalado na posição e, possivelmente, Bruno Méndez formaria dupla de zaga com Kaique Rocha.

Outra opção que não pode ser descartada é Medina usar um lateral-direito no lado esquerdo. Nesse caso, o principal candidato seria Heitor, que perdeu espaço no time após a chegada de Fabricio Bustos. A função não seria novidade para ele, tendo em vista que já atuou na lateral-esquerda em algumas ocasiões.

Há também a possibilidade, ainda que muito difícil de acontecer às vésperas do jogo, de o treinador uruguaio mudar a formação do time optando por jogar com um esquema com três zagueiros, num 3-5-2, por exemplo. Com isso, Bustos poderia ser avançado para se tornar um ala pela direita, e outro jogador de meio-campo ser escalado na ala esquerda.

Fato é que a semana colorada será de pressão. O time precisará fazer o que ainda não fez em 2022 para se classificar: aplicar uma goleada de 4 a 0. Para se ter ideia de tamanho prejuízo nos lados do Beira-Rio, a maior vitória do Inter sob comando de Alexander Medina foi um 2 a 0 sobre o União Frederiquense, na segunda rodada do Gauchão. O time faz nesta terça, a partir das 16h30min, seu último treino antes do Grenal.