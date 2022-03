Grêmio encaminha acerto com lateral-direito do Mirassol-SP

O Grêmio está próximo de anunciar o lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol, de São Paulo. Com contrato até maio de 2024 com o clube paulista, o jogador de 26 anos deve chegar por empréstimo até o final do ano para a disputa da Série B.

O atleta já foi liberado pelo Mirassol após a disputa do Campeonato Paulista. O clube não conseguiu se classificar para as quartas de final da competição. Ele também esteve no time que eliminou o próprio Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil. Em 2022, Rodrigo disputou 13 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.

Com passagens por conhecidas equipes do interior paulista, como Botafogo-SP e Ituano, o Grêmio será o primeiro clube de maior expressão da carreira do lateral. No RS, ele também jogou pelo Brasil de Pelotas, em 2020.

A lateral-direita tricolor tem sido umas preocupações da diretoria gremista neste início de temporada. Após atuações inconsistentes de Orejuela, o técnico Roger Machado chegou a improvisar o zagueiro Rodrigues em duas partidas, incluindo o primeiro Grenal das semifinais do Campeonato Gaúcho. O colombiano, inclusive, já iniciou conversas com o Athletico-PR e pode deixar o Tricolor nos próximos dias.

Na última semana, o Grêmio já havia acertado o retorno do veterano Edilson. No entanto, os dois laterais contratados só devem fazer suas estreias pela Série B do Campeonato Brasileiro, marcada para iniciar no dia 9 de abril.

Enquanto a direção trabalha na busca de reforços, o grupo principal segue em preparação para o clássico Grenal desta quarta, às 22h15min, pela volta das semifinais do Gauchão. O Grêmio realiza nesta terça sua última atividade, a partir das 16h. Qualquer vitória, empate ou derrota por até dois gols de diferença classifica o time para a final do Estadual.