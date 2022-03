No domingo, Brasil-Pel e Ypiranga duelam pela outra vaga na final

Pela quarta vez em seis anos um time do interior do Estado disputará a final do Gauchão. Brasil de Pelotas e Ypiranga se enfrentam neste domingo, às 20h30min, no Bento Freitas, em Pelotas, pela ida das semifinais. A partida de volta acontece na próxima quarta, às 19h30min.

O confronto deste domingo será o segundo entre os times em Pelotas. Pela 8ª rodada, não saíram do 1 a 1. Além do classificado para as finais do Gauchão, as partidas de ida e volta decidirão o Campeão do Interior, título simbólico dado ao clube do interior melhor classificado e que não tenha disputado a final da competição. Ou seja, o time eliminado será aclamado Campeão do Interior de 2022. O Xavante foi o melhor time do interior em 10 edições, enquanto o Canarinho em uma.

O principal desfalque do Brasil-PEL é o goleiro Marcelo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e está suspenso. Já Juliano e Joanderson são dúvidas. As boas notícias são os retornos do lateral Marcelinho e dos volantes Luiz Meneses e Karl. Assim, o time do Sul do Estado deve ir a campo com Vitor Luiz; Marcelinho, Fernando Fonseca, Helerson e Gabriel Araújo; Karl, Luiz Meneses e Marllon; Paulo Victor, Thiago Santos e Luizinho.

Pelo lado do Ypiranga, o atacante Jefferson está fora da partida após a expulsão diante do Grêmio, na última rodada. O time de Erechim deve começar o jogo com Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bispo e Diego Porfirio; Lorran, Erick e Robson; Hugo Almeida, John Lennon e Matheus Santos.