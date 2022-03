Grenal 436 abre as semifinais do Gauchão no sábado

O primeiro clássico Grenal da fase semifinal do Campeonato Gaúcho acontece neste sábado (19), às 16h30min, no estádio Beira-Rio. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 22h15min, na Arena.

Diante do Grêmio, o Inter busca quebrar uma sequência de cinco eliminações para o Tricolor em mata-matas no Gauchão. A última vez que o Colorado levou a melhor foi nas finais da edição de 2015, com um agregado de 2 a 1 e a conquista do título. Já o Grêmio, embora tenha todo o retrospecto recente positivo em confrontos eliminatórios, não vence o Inter a quatro clássicos.

Do lado Colorado, Medina parece ter encontrado um modelo de jogo ideal e busca mostrar que o domínio no último clássico não foi por acaso. Do lado tricolor, Roger Machado quer evitar repetir os erros do Grenal passado, enquanto segue preparando o elenco para a Série B.

Na comparação com o time que entrou em campo no último clássico, que foi marcado pelo domínio colorado, o Inter chega para o Grenal 436 com uma novidade. Sem Moisés, lesionado, Paulo Victor será o titular na lateral-esquerda. O restante do time dever ser o mesmo. Além de Moisés, o técnico Alexander Medina não terá à sua disposição os meias Gabriel Boschilia e Carlos Palacios, e o zagueiro Mercado, ambos lesionados. Boschilia, inclusive, vinha sendo um dos reservas mais utilizados pelo treinador uruguaio.

Como o regulamento do Gauchão prevê que os cartões sejam zerados a partir da semifinal, o Colorado não tem preocupações com jogadores pendurados. Sendo assim, um provável Inter tem: Daniel; Bustos, Kaique Roche, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Gabriel e Liziero; Edenilson. Taison e Maurício; David.

O Grêmio é o time com mais modificações em relação ao último clássico. A começar pelo reforço de Ferreira, recuperado de uma lesão muscular. O camisa 10 não jogou o primeiro Grenal da temporada e deve ser a principal novidade. Outra ausência e ainda dúvida para o jogo de amanhã, é Diego Souza, que vem realizando durante a semana atividades em separado devido uma lesão na coxa direita. A escalação do centroavante deve ser um mistério até horas antes do início da partida. Se não jogar, Elias Manoel deve seguir no time.

O meio-campo Tricolor também deve ser modificado. No último Grenal, Thiago Santos e Villasanti formaram a dupla de volantes, mas a tendência é que o jovem Bitello seja o titular ao lado do paraguaio. Outra questão é se Roger optará por escalar uma trinca de volantes, com o acréscimo de Lucas Silva, ou se seguirá com Janderson no time.

Um provável Grêmio tem: Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Geromel e Nicolas; Villasanti, Bitello, Campaz, Janderson (Lucas Silva) e Ferreira; Elias (Diego Souza).