Inter acerta com atacante Alexandre Alemão, do Avaí

O Inter acertou a contratação de Alexandre Alemão, atacante de 23 anos, do Avaí, que disputou o Gauchão deste ano emprestado ao Novo Hamburgo. O jogador é aguardado hoje em Porto Alegre para realização de exames e assinatura de contrato.

O vínculo de Alemão será até o fim de 2023. Ele disputou sete partidas pelo Noia no Estadual, fez dois gols e deu três assistências. A passagem pelo clube não foi maior em razão de uma lesão - já curada.

Alemão pode atuar tanto aberto pelos lados quanto centralizado, dando ao técnico Alexander Medina opções de modificar as características do time. Além do acréscimo técnico, o atleta tem custo considerado bem abaixo da média, o que tranquilizou o clube gaúcho na investida.

A contrapartida ao Avaí será feita com dois atletas por empréstimo. Até o momento não foram definidos os nomes a serem cedidos. O clube catarinense pediu Caio Vidal, mas o jogador não tem interesse e pretende recuperar espaço no Colorado. Outra alternativa é Lucas Ramos.

Enquanto a direção colorada trabalha na busca de reforços, o grupo de jogadores segue se preparando para o primeiro Grenal das semifinais do Gauchão. Sem contar com Moisés, lesionado, a principal dúvida de Medina é na lateral-esquerda. Paulo Victor é o favorito a começar entre os titulares. Os últimos ajustes devem ser feitos nas duas últimas atividades antes da partida, nas manhãs desta quinta e sexta-feira.