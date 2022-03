Edilson é apresentado e diz que o time tem de ter 'indignação'

O lateral-direito Edilson foi oficialmente apresentado pelo Grêmio na tarde desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho. Acompanhado do diretor de futebol Sérgio Vasques e do diretor-executivo Diego Cerri, o veterano vestiu a camisa 33 e concedeu sua primeira entrevista no retorno ao clube. Aos 35 anos, o jogador chega para sua terceira passagem pelo Grêmio.

"Acredito que posso agregar muito. Primeiro que sempre tentei fazer o meu melhor nos clubes que passei ao ter uma indignação de não aceitar as derrotas. Claro que o Edilson tem aquele lado alegre e brincalhão no vestiário como todo atleta tem que ter. Mas quando você chega no trabalho, dentro de campo, as coisas tem que ser sérias, a indignação nos jogos tem que ser muito grande", afirmou o lateral, em uma de suas primeiras respostas, e na sequência, pediu o apoio da torcida gremista durante a temporada de 2022.

"A gente pede que nossa torcida esteja junto o tempo todo porque vamos precisar demais do apoio dela. E que essa história construída sobre o imortal tricolor possa se repetir e se estender porque a torcida realmente pode fazer a diferença", disse.

Edilson estava livre no mercado desde o final de 2021, quando não teve seu contrato renovado com o Avaí. Com o clube catarinense, foi um dos titulares na campanha que resultou no acesso à Série A desta temporada após um quarto lugar na Série B do ano passado. Novamente disputando a segunda divisão, desta vez no Grêmio, o veterano projetou a competição em 2022 como 'ainda mais difícil', na comparação com a da temporada passada. "Mas vejo a gente num caminho certo, com uma preparação muito boa e eu tenho certeza que estaremos preparados pra todos os desafios da Série b", completou.

"É um campeonato muito difícil, você disputa jogos no Nordeste, no Norte, com campo ruim, com calor, viagem longa (...) é um jogo mais de contato, mais físico, onde a maioria também se decide por bola parada. O Grêmio é um adversário que todos vão querer ganhar, dificultar ao máximo", destacou o jogador sobre alguns desafios que o elenco vai enfrentar durante a disputa da B.

Por não estar inscrito no Campeonato Gaúcho, Edilson acompanhará os grenais da semifinal da arquibancada e, segundo ele, estará concentrado junto com o grupo de jogadores. A estreia do lateral deve acontecer nas primeiras rodadas da Série B, que inicia no dia 9 de abril. Durante a entrevista o jogador destacou sua motivação em voltar a vestir a camisa do clube e encerrou externando sua vontade em "construir uma nova história com o Grêmio".

O Grêmio realiza mais dois treinamentos antes do Grenal marcado para sábado, às 16h30min. Hoje, a preparação segue a partir das 16h, e amanhã, o grupo participa da última atividade antes de se concentrar, a partir das 9h30min.