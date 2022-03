Grêmio segue preparação para o Grenal com dúvidas no time

A semana Grenal segue intensa nos lados do CT Luiz Carvalho e o Grêmio deve enfrentar o Inter com novidades. A principal delas é o retorno de seu principal expoente técnico, o atacante Ferreira, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita.

Assim como o atacante, Diego Souza também não enfrentou o Colorado e, até o momento, é dúvida para o jogo. O veterano sofreu uma lesão na coxa direita no início do mês e vem treinando em separado durante a semana. Se não jogar, é provável que Elias Manoel siga no time.

O Grêmio treina pela parte da tarde até quinta-feira. Na sexta, a preparação começa às 9h30min e os jogadores se concentram para o clássico. O técnico Roger Machado deve encaminhar o time titular que enfrenta o Inter no treino desta quarta-feira, que será totalmente fechado para a imprensa.

As principais dúvidas são na lateral-direita, devido ao baixo desempenho de Orejuela nos últimos jogos, e na abertura do meio de campo. No último Grenal, Thiago Santos e Villasanti foram os volantes titulares, mas a tendência é que o primeiro perca o lugar no time, assim como foi na vitória sobre o Ypiranga. Os principais candidatos a assumir a vaga de Thiago Santos são Lucas Silva e Bitello - este último, foi o titular na última rodada.

O treino de ontem foi também o primeiro do lateral-direito Edilson. O retorno do veterano foi anunciado oficialmente pelo clube no início da tarde desta terça-feira. Ele assinou até o final do ano. A apresentação oficial do jogador ocorre hoje, às 14h30min, no CT Luiz Carvalho.