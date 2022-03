Inter se reapresenta e inicia preparação para o Grenal 436

empate com o Guarany de Bagé Após opela última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, o grupo do Inter se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para o Grenal 436, que acontece no próximo sábado, às 16h30min, válido pela ida das semifinais da competição. A boa notícia para o torcedor são os retornos de Paulo Victor e Taison, que trabalharam normalmente e estão disponíveis para o clássico.

Tido como substituto do lesionado Moisés na lateral-esquerda, Paulo Victor deixou a partida em Bagé com um problema no joelho direito, mas foi reavaliado e estará disponível para o clássico. Ainda assim, não é certo que ele seja o titular no Grenal e ainda há a possibilidade de Medina improvisar algum jogador na função.

Outro nome liberado pelo departamento médico colorado é o capitão Taison. Ele não foi relacionado para a última rodada e havia sido substituído no Grenal da última semana com um desconforto muscular na coxa. Nomes como Gabriel Mercado e Carlos Palacios iniciaram processo de retorno aos gramados após tratarem lesões. Já Boschilia, Moisés e Tiago Barbosa seguem no departamento médico.

O elenco foi dividido em dois durante os treinos desta segunda-feira. Aqueles que atuaram diante do Guarany apenas realizaram exercícios físicos na academia e no campo. Já a outra parte participou de atividades com bola sob comando do técnico Alexander Medina.

A grande novidade do treinamento foi o recém-contratado Wanderson. O jogador, que deve ser apresentado oficialmente hoje, não está inscrito no Gauchão e deve fazer sua estreia com a camisa colorada somente no Campeonato Brasileiro. O atacante não atua em uma partida oficial desde maio de 2021 devido a uma lesão no tornozelo.