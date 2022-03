Grêmio acerta retorno de Edilson após quatro temporadas

O lateral-direito Edilson está de volta ao Grêmio para sua terceira passagem pelo clube. Na mais vitoriosa delas, foi o titular nas conquistas da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017. Ele deve assinar com o Tricolor até o final de 2022. Até o fechamento desta edição, o clube não havia anunciado a contratação do jogador oficialmente.

Aos 35 anos, o lateral estava livre no mercado desde o final de 2021, quando não teve seu contrato renovado com o Avaí. O veterano chega para disputar posição com o colombiano Orejuela.

Desde que deixou o Grêmio no final de 2017, Edilson ainda passou por Cruzeiro e Goiás, até chegar ao clube catarinense em novembro de 2020. Pela Série B da última temporada, disputou 28 partidas com a camisa do Avaí, marcou um gol e deu três assistências durante a campanha que culminou no acesso à Série A.

O perfil de liderança e experiência do jogador é visto com bons olhos pela direção gremista. Essas são características que serão buscadas pelo Grêmio nas suas contratações visando a disputa da Série B.

Enquanto a direção trabalha externamente na busca de reforços, o grupo de jogadores treinou na tarde desta segunda-feira visando o Grenal 436, no sábado. A principal dúvida é Diego Souza. O centroavante sofreu uma lesão grau 1 no músculo posterior da coxa direita durante a partida contra o Novo Hamburgo, no dia 5 de março, e treinou em separado com o fisioterapeuta no gramado do CT Luiz Carvalho.

Os retornos confirmados são de Ferreira e Nicolas. O camisa 10 gremista está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e treinou normalmente. Já o lateral-esquerdo havia desfalcado o time diante do Ypiranga com sintomas gripais, mas testou negativo para Covid-19 e está liberado para o clássico.